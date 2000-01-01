04.03 23:31 MIGnews.com

Шоколад и вино помогут в борьбе с вирусами

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Какаосодержащие продукты и вино могут помочь бороться с простудой и другими вирусными заболеваниями, благодаря содержащемуся в них веществу ресвератролу, которое обладает антивирусным эффектом, сообщили ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.Исследователи добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.Ресвератрол – фенольное соединение и является природным антиоксидантом, который есть у некоторых растений (включая какао и виноград). С его помощью растения защищают себя от грибков и бактерий.