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Раскрыт простой способ сохранить молодость | Фото: Thinkstock05.03 04:35   MIGnews.com

Раскрыт простой способ сохранить молодость

Научные сотрудники Гарвардского университета в ходе исследований пришли к выводу, что женщина может сохранить молодость в независимости от генов.

Исследователи опровергли гипотезу о том, что глядя на мать девушки, можно сказать, как она будет выглядеть в ее возрасте. По словам специалистов, не всегда наследственность определяет продолжительное сохранение молодости.

Так, многие представительницы прекрасного пола, принявшие участие в эксперименте, сохранили молодую внешность, несмотря на отсутствие благоприятных для этого генов. Как выяснилось эти девушки, как правило, ведут здоровый образ жизни и уделяют достаточное количество времени отдыху.

Специалисты по итогам исследований составили формулу для сохранения молодости: необходимо отдыхать не менее семи часов в сутки, увлажнять лицо и использовать солнцезащитные очки, а также заниматься спортом. Стабильная физическая активность повышает шансы дольше оставаться молодой на 14%, витамины - на 18%, хороший сон - на 10%.
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