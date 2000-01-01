04.03 15:53 MIGnews.com

Ученые рассказали, какие продукты вызывают рак груди

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Ученые из Калифорнийского университета рассказали, какие продукты лучше исключить из своего рациона, чтобы не спровоцировать развитие злокачественных опухолей у женщин. Специалисты пришли к выводу, что употребление красного мяса и газированных напитков может спровоцировать развитие рака груди у молодых женщин.Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 45 тысяч женщин. Участницами исследования стали представительницы прекрасного пола в возрасте от 27 до 44 лет.На протяжении 25 лет каждые 4 года ученые опрашивали женщин об их рационе и состоянии здоровья. Кроме того, учитывалось и то, что участницы ели до начала эксперимента.Результаты исследования показали, что у женщин, питающихся согласно диете с высокими уровнями маркеров воспаления, риск возникновения рака увеличился на 35%. Однако самым опасным рационом, который мог стать причиной развития онкологии, стал тот рацион, в который включено красное мясо, газировка и большое количество сладостей.