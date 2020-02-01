04.02 11:59 MIGnews.com
Япония: круизный лайнер помещен на карантин
В японском порту Иокогама из-за угрозы коронавируса на карантин поместили круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 2500 туристов и 1000 членов экипажа.
Об этом сообщает Kyodo
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По данным агентства, медики проверяли пассажиров всю ночь. На недомогание пожаловались семь человек.
Лайнер поместили на карантин после того, как врачи обнаружили коронавирус у 80-летнего мужчины, который сошел в Гонконге.
"В больнице уточнили, что его состояние стабильное, а среди членов его семьи, которые путешествовали с ним, не было обнаружено вируса", – сказано в заявлении.
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