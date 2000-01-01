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Коронавирус: количество жертв стремительно растет | Фото:04.02 10:55   MIGnews.com

Коронавирус: количество жертв стремительно растет

По состоянию на 4 февраля, в результате заражения коронавирусом в Китае умерли по меньшей мере 425 человек.

Более того, в провинции Хубэй зафиксировано 2345 новых случаев заражения, передает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителей Министерства здравоохранения КНР.

Таким образом, общее число пострадавших в провинции достигло 13 522. Среди госпитализированных – 576 человек находятся в критическом состоянии. Во всем мире насчитывается свыше 19 тысяч зараженных.

Тем временем, представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом является "достаточно низким" – 2,1%.

Также уточняется, что в США первый больной успешно прошел терапию и был выписан из больницы.


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