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ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей | Фото:04.02 21:03   MIGnews.com

ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей

Радикальные меры Китая по сдерживанию смертельной вспышки коронавируса 2019-ncov предотвратили стремительное распространение заболевания за рубежом, предоставив "окно возможностей" для полного прекращения передачи заразы.

Такое заявление 4 февраля сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус на брифинге, передает AFP.

"Шанс выпал там из-за решительных мер, которые Китай принимает в самом эпицентре вспышки. Давайте не будем упускать это окно возможностей", – призвал он.

По словам Гебреесуса, некоторые страны отстают в обмене данными о новых случаях заражения, потому ВОЗ призывает к глобальной солидарности в борьбе с вирусом.

"Из 176 случаев, зарегистрированных в настоящее время за пределами Китая, ВОЗ получила полные формы отчетов только в 38% случаев. Некоторые страны с высоким уровнем дохода значительно отстали в передаче этих важных данных в ВОЗ", – добавил он.

Тем временем, глава подразделения пандемических и эпидемических болезней ВОЗ Сильви Бриан заявила, что распространение коронавируса пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, передает BBC.

"Мы пока не находимся в пандемии", – подчеркнула она, выразив надежду, что мир сможет "избавиться от вируса".


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