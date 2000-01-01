04.02 19:39 MIGnews.com

Коронавирус: Зариф накинулся на США с обвинениями

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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф считает, что Соединенные Штаты Америки "воспользовались" ситуацией после вспышки опасного коронавируса 2019-ncov.Об этом он написал на своей странице в Twitter на китайском языке, рассказав о телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, передает Mehr News."Китай не только предотвратил распространение эпидемии у себя дома, но и предотвратил ее распространение в мире. Очевидно, что КНР ответственнее и успешнее США в профилактике и борьбе с гриппом H1N1 в 2009 году", – сказал он.По словам Зарифа, Иран всецело поддерживает Китай в борьбе с вирусом-убийцей.Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чунин, будто Вашингтон "распространяет страх" перед вспышкой коронавируса, эвакуируя американцев и вводя ограничения на поездки, вместо того, чтобы оказывать помощь.Отметим, что по официальным данным, "уханьский" коронавирус унес жизни 425 человек, еще 20 438 человек – заражены.