Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: Зариф накинулся на США с обвинениями | Фото:04.02 19:39   MIGnews.com

Коронавирус: Зариф накинулся на США с обвинениями

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф считает, что Соединенные Штаты Америки "воспользовались" ситуацией после вспышки опасного коронавируса 2019-ncov.

Об этом он написал на своей странице в Twitter на китайском языке, рассказав о телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, передает Mehr News.

"Китай не только предотвратил распространение эпидемии у себя дома, но и предотвратил ее распространение в мире. Очевидно, что КНР ответственнее и успешнее США в профилактике и борьбе с гриппом H1N1 в 2009 году", – сказал он.

По словам Зарифа, Иран всецело поддерживает Китай в борьбе с вирусом-убийцей.

Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чунин, будто Вашингтон "распространяет страх" перед вспышкой коронавируса, эвакуируя американцев и вводя ограничения на поездки, вместо того, чтобы оказывать помощь.

Отметим, что по официальным данным, "уханьский" коронавирус унес жизни 425 человек, еще 20 438 человек – заражены.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus