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По генетическому коду коронавирус на 80% совпадает с SARS 04.02 20:13   MIGnews.com

По генетическому коду коронавирус на 80% совпадает с SARS

Согласно результатам исследований, в ходе которых был изучен геном Уханского коронавируса, которым заразились уже более 17 тысяч человек, 360 из которых умерли, новый коронавирус, распространившийся в Китае, по своему генетическому коду на 80% совпадает с SARS.

"По сути, это версия SARS, которая распространяется легче, но наносит меньший ущерб", - говорится в пресс-релизе об исследованиях британского вирусолога Иана Джонса. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Это указывает на то, что методы лечения и вакцины, разработанные для ОРВИ, должны работать против вируса из Ухани", - добавил Джонс.

Чтобы определить происхождение нового коронавируса, ученые исследовали полные геномы образцов коронавируса, взятых у пациентов на ранней стадии заболевания.

В ходе исследования группа под руководством ученых из Уханьского института вирусологии изучила образцы вирусов. взятые у семи пациентов, которые первоначально сообщали о случаях тяжелой пневмонии. Шесть пациентов работали на оптовом рынке морепродуктов в Ухане, где предположительно началась вспышка эпидемии. Около 70% взятых образцов были почти идентичны друг другу, а их генетический код был на 79,5% похож на SARS.


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