Коронавирус: в Китае ввели ответственность за дезинформацию
Гражданам Китая грозит тюремное заключение сроком на семь лет за распространение непроверенной информации о распространении коронавируса.
Суровое наказание было введено в ответ на появление информации и изображений, раскрывающих масштабы распространения коронавируса и отчаянных попыток взять его под контроль. Об этом сообщает News.com.au.
Сообщается, что поскольку правящая Коммунистическая партия Китая борется с коронавирусом, она также хочет контролировать информацию о масштабах эпидемии.
Государственная газета People Daily опубликовала статью, предупреждающую людей об ответственности за распространение в социальных сетях информации, противоречащей официальным данным.
Также объявляется, что те, кто "нарушает общественный порядок" посредством размещения в социальных сетях информации, поступившей не из официальных источников, рискуют оказаться за решеткой на срок до семи лет.