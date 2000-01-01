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Коронавирус: в Китае ввели ответственность за дезинформацию 04.02 17:07   MIGnews.com

Коронавирус: в Китае ввели ответственность за дезинформацию

Гражданам Китая грозит тюремное заключение сроком на семь лет за распространение непроверенной информации о распространении коронавируса.

Суровое наказание было введено в ответ на появление информации и изображений, раскрывающих масштабы распространения коронавируса и отчаянных попыток взять его под контроль. Об этом сообщает News.com.au.

Сообщается, что поскольку правящая Коммунистическая партия Китая борется с коронавирусом, она также хочет контролировать информацию о масштабах эпидемии.

Государственная газета People Daily опубликовала статью, предупреждающую людей об ответственности за распространение в социальных сетях информации, противоречащей официальным данным.

Также объявляется, что те, кто "нарушает общественный порядок" посредством размещения в социальных сетях информации, поступившей не из официальных источников, рискуют оказаться за решеткой на срок до семи лет.


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