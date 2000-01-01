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Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов | Фото:04.02 21:35   MIGnews.com

Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов

Ежегодно 30 тысяч израильтян узнают о том, что больны раком, однако в стране работают всего 175 онкологов.

Таким образом, на один миллион пациентов приходится всего 19 врачей, передает Ynet со ссылкой на данные за 2017 год.

Указанные данные свидетельствуют о том, что каждому израильскому онкологу приходится принимать по 2500-2600 человек в год вместо 1500-1640, полагающихся по нормативу Министерства здравоохранения.

С лучевой терапией ситуация обстоит еще хуже: всего 42 специалиста в Израиле, то есть каждому врачу приходится обслуживать вдвое больше пациентов, чем полагается по нормативу.

Также стало известно, что самым распространенным видом онкологии среди израильских мужчин – рак простаты, а среди арабских – легких. У израильских и арабских женщин – рак груди.

Более того, процент заболеваемости в Израиле выше среднестатистического: 50 место среди 50 стран с самым высоким уровнем онкологии в мире.


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