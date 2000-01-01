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Назван полезный продукт для диабетиков | Фото:05.02 03:26   MIGnews.com

Назван полезный продукт для диабетиков

Употребление зеленых овощей помогает побороть диабет второго типа.

К такому выводу пришли ученые из Диабетического центра Университета Лунда в Швеции, опубликовавшие результаты исследования в журнале Science Translational Medicine, передает Foods For Better Health.

Испытания проводились на крысах. Исследование показало, что соединение сульфорфана уменьшало количество глюкозы, продуцируемой культивируемыми клетками печени, и обращало аномальную экспрессию генов.

Специалисты также изучили влияние экстракта ростков брокколи на людей, у которых диагностирован диабет 2 типа и ожирение. Испытуемым вводили экстракт брокколи в порошкообразной форме, который содержал в 100 раз больше сульфорафана, чем в натуральной брокколи.

"Они обнаружили, что люди, которые употребляли экстракт брокколи, показали значительное снижение уровня глюкозы в крови натощак по сравнению с теми, кто его не употреблял. Уровень глюкозы в крови натощак у этих пациентов снизился на 10% по сравнению с другими группами. Их организм смог контролировать уровень глюкозы и снизить выработку глюкозы", – сказано в материале.


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