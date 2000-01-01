04.02 12:26 MIGnews.com

Коронавирус: шесть новых случаев заражения в Таиланде

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Во вторник, 4 февраля, в Таиланде подтвердили шесть новых случаев заражения новым коронавирусом 2019-ncov.Об этом сообщает информагентство Reuters.Уточняется, что четверо среди инфицированных – граждане Таиланда, еще двое – китайцы.В Министерстве здравоохранения рассказали, что среди тайцев оказалась пара, посетившая Японию. Также заражены два водителя, которые забирали пассажиров.Таким образом, общее количество зараженных в Таиланде достигло 25-ти по всей стране.Напомним, что по официальным данным в результате заражения коронавирусом в Китае умерли по меньшей мере 425 человек, количество зараженных по всему миру перевалило за 19 тысяч.