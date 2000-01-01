Ученые: масштаб эпидемии коронавируса намного страшнее
Истинный масштаб эпидемии смертоносного коронавируса 2019-ncov может быть в десятки раз выше.
К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета по итогам исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, передает BBC.
Согласно расчетам, уже к 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 по всему миру. По словам авторов исследования, эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее.
Каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2-3 человека, а общее число инфицированных растет в геометрической прогрессии и удваивается еженедельно. При этом официальные цифры ВОЗ представляют более скромную картину: к 4 февраля было подтверждено менее 18 тысяч случаев заражения по всему миру, официальное число жертв – 426, выздоровевших – 644.
Ученые также пришли к выводу, что к 25 января почти тысяча носителей коронавируса должны были разнести заразу из Уханя в другие города – в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Если скорость распространения сохраняется, то "эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая".
Похожие прогнозы делал на прошлой неделе американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.