04.02 23:10 MIGnews.com

40-часовая рабочая неделя вредит организму

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Рабочая неделя должна длиться не более 39 часов, так как чрезмерная занятость оказывает вред как физическому, так и психическому состоянию человека. К такому заключению пришли австралийские медики из Австралийского национального университета.В тексте своего исследования они отмечают, что большие нагрузки лишают человека возможности потратить свое время на спокойный прием пищи, а также на уход за собой. Сообщается, что результаты исследования основаны на данных о 8 тысячах австралийских работников, 65% которых, тем не менее, имея постоянную работу, отводят ей более 40 часов еженедельно.Также ученые подчеркнули, что следует особое внимание уделить женщинам, которым часто приходится после продолжительного рабочего дня еще выполнять работу по дому. Для них, по мнению специалистов, рабочая неделя должна быть еще короче.