Кардиологи рассказали что и как есть, чтобы сберечь сердце
Ассоциация кардиологов из Соединенных Штатов провела ряд научных исследований и медицинских экспериментов, после которых врачи дали рекомендации всем, кто заботится о своем здоровье.
В частности, они касаются питания, говорится в сюжете 1+1. Таким образом, если правильно питаться, то можно не только избежать лишних килограммов, но и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Кардиологи советуют ни в коем случае не пропускать завтраков, ведь утренние приемы пищи разгоняют метаболизм, контролируют уровень глюкозы и инсулина в крови.
Кроме того, стоит время от времени отказываться от еды, то есть устраивать голодовку. Однако перед тем, как прибегать к таким методам, стоит посоветоваться с врачом.
Что касается количества еды, то, как выяснилось, не имеет значения, сколько у вас приемов пищи – два или пять. Ведь это не влияет на фигуру и сердечно-сосудистую систему.
В свою очередь, стоит запомнить, что важно не количество пищи и периодичность ее приемов, а то, что вы едите. Также без здорового питания не стоит говорить о стройности и общем здоровье, ведь все должно быть сбалансированным.