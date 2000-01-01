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Кардиологи рассказали что и как есть, чтобы сберечь сердце | Фото: Thinkstock05.02 00:42   MIGnews.com

Кардиологи рассказали что и как есть, чтобы сберечь сердце

Ассоциация кардиологов из Соединенных Штатов провела ряд научных исследований и медицинских экспериментов, после которых врачи дали рекомендации всем, кто заботится о своем здоровье.

В частности, они касаются питания, говорится в сюжете 1+1. Таким образом, если правильно питаться, то можно не только избежать лишних килограммов, но и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кардиологи советуют ни в коем случае не пропускать завтраков, ведь утренние приемы пищи разгоняют метаболизм, контролируют уровень глюкозы и инсулина в крови.

Кроме того, стоит время от времени отказываться от еды, то есть устраивать голодовку. Однако перед тем, как прибегать к таким методам, стоит посоветоваться с врачом.

Что касается количества еды, то, как выяснилось, не имеет значения, сколько у вас приемов пищи – два или пять. Ведь это не влияет на фигуру и сердечно-сосудистую систему.

В свою очередь, стоит запомнить, что важно не количество пищи и периодичность ее приемов, а то, что вы едите. Также без здорового питания не стоит говорить о стройности и общем здоровье, ведь все должно быть сбалансированным.
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