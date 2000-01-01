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Названа опасность поздних перекусов | Фото:05.01 05:08   MIGnews.com

Названа опасность поздних перекусов

Поздний прием пищи плохо влияет на здоровье, сон, а также истощает надпочечники.

Об этом сообщает издание Body Ecology.

В частности, из-за позднего перекуса повышается уровень сахара в крови, а клетки поджелудочной железы выделяют большое количество инсулина в кровоток.

Из-за постоянных перепадов уровня сахара выделяется гормон стресса кортизол, частые выбросы которого могут привести к истощению функции надпочечников, воспалениям и ослаблению пищеварительной системы.

"Прием пищи перед сном не поможет уснуть, а нанесет вред здоровью и обмену веществ, создавая дополнительный стресс. Этот порочный круг может привести к дисфункции надпочечников, что вызывает проблемы с пищеварением, плохой иммунитет, воспаленную кожу и недосыпание", – сказано в статье.


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