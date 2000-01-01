Названа опасность поздних перекусов

В частности, из-за позднего перекуса повышается уровень сахара в крови, а клетки поджелудочной железы выделяют большое количество инсулина в кровоток.
Из-за постоянных перепадов уровня сахара выделяется гормон стресса кортизол, частые выбросы которого могут привести к истощению функции надпочечников, воспалениям и ослаблению пищеварительной системы.
"Прием пищи перед сном не поможет уснуть, а нанесет вред здоровью и обмену веществ, создавая дополнительный стресс. Этот порочный круг может привести к дисфункции надпочечников, что вызывает проблемы с пищеварением, плохой иммунитет, воспаленную кожу и недосыпание", – сказано в статье.