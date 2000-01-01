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Медики объяснили хрупкость человеческих костей | Фото:04.01 19:38   MIGnews.com

Медики объяснили хрупкость человеческих костей

Загрязнение воздуха может провоцировать понижение прочности костной ткани у человека.

К такому выводу пришли ученые из Института глобального здравоохранения Барселоны, сообщает MedicalXpress.

Остеопороз – заболевание, при котором снижается плотность и качество кости. Ожидается, что по мере старения населения Земли количество людей с этой болезнью будет возрастать.

В ходе нового исследования ученые проследили связь между загрязнением воздуха и здоровьем костей на основании данных 3700 людей из 28 деревень в Индии. Исследователи создали модель, которая позволила им определить влияние загрязнения воздуха мелкими твердыми частицами и черным углеродом.

Оказалось, что загрязненный воздух, в частности, мелкие частицы, связаны с более низкой костной массой. По мнению исследователей, это может быть связано с окислительным стрессом и воспалением, которые провоцирует вдыхание грязного воздуха.


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