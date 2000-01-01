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Медики подсказали, как быстро избавиться от морщин | Фото:04.01 17:57   MIGnews.com

Медики подсказали, как быстро избавиться от морщин

Уход за собой, косметические средства и процедуры в современном мире – дорогое удовольствие. Не каждая найдет время и деньги, чтобы посетить элитный салон для получения маленькой дозы молодости. Эксперты советуют не заморачиваться, ведь лицо в надежных руках – то есть в своих.

Массаж можно делать самостоятельно и без лишнего внимания. Для это потребуется встать утром всего на 5 минут раньше.

После того как лицо очищено от накопившегося за ночь жира, нужно нанести сыворотку или масла жожоба легкими массажными движениями. Главное правило — двигаться в направлении лба, не растягивать щеки в стороны, не вести к бороде, строго вверх, как-будто визуально подтягивая овал лица вверх.

Следующий шаг – пройтись по всем важным зонам, чтобы увеличить приток крови к клеткам. Массажерами будут согнутые пальцы, или вернее, косточки. Нужно слегка надавливать по несколько раз по очереди в зоне подбородка и под губами, в межгубной складке, затем с одной стороны носа, от губ до глаз, затем – с другом. Пройтись пальцами по скулам, понажимать область между бровями и у корней волос.

На завершение нужно проделать легкую гимнастику лица. Для этого нужно сначала растянуть губы в улыбке и вернуться в спокойное положение. Затем нужно улыбаться, показывая зубы. Потом важно округлить губы и сделать удивленное лицо. Каждое упражнение проделать 5 раз, медленно и не спеша.

Эксперты утверждают, что ежедневный самомассаж лица омолодит на 10 лет. Первые результаты уже будут заметны спустя неделю – улучшится цвет и упругость кожи, исчезнуть отеки и покраснения. Эксперты отмечают, что утренний самомассаж влияет и на нервную систему – снимается напряжение и происходит выработка гормона радости. Выйдя из ванны, утро станет действительно добрым.


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