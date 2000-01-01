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04.01 16:28   MIGnews.com

Диетологи рассказали о чудесных свойствах овсянки

Полезные овсяные хлопья не только помогают похудеть, они также оказывают положительное влияние на самочувствие.

Одна порция овсянки (около 50 грамм) содержит 5 грамм белка, 5 грамм клетчатки и содержит всего 170 калориями. При кипячении с молоком или водой они набухают и приобретают больший объем. Вместе с натуральным йогуртом и свежими фруктами это создает завтрак, который позволяет чувствовать себя сытым вплоть до обеда.

Если есть овсянку каждый день, вы вскоре заметите, как быстро привыкаете к ней, и ждете завтрака. Это гарантирует, что утреннее посещение полной соблазнов и нездоровых закусок пекарни за углом будет происходить все реже.

Высокое содержание клетчатки стимулирует пищеварение и, таким образом, ускоряет обмен веществ — изменения будут ощущаться здесь уже через несколько дней. Особенно теплая овсяная каша хорошо воздействует на желудок и кишечник, согревает изнутри и дает приятное ощущение наполнения. Овсянка также помогает предотвратить вздутие живота и запоры.

Овсяные хлопья обладают нейтральным вкусом, а поэтому к ним можно добавлять все что угодно. В сладкой версии это, например, овсянка с ягодами, тертым яблоком и сиропом. Однако каша хорошо сочетается также с творогом, йогуртом, мясом, помидорами и другими овощами.


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