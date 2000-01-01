07.01 22:19 MIGnews.com

Нельзя резко садиться на диету после застолий

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Американские ученые пришли к выводу, что садиться на диету сразу после окончания новогодних праздников не имеет смысла, потому что это не принесет ожидаемого эффекта.Оказалось, что большинство людей, злоупотребляющих алкогольными напитками и едой во время празднования, пытаются сесть на диету с целью согнать пару лишних килограмм, но в конечном итоге оказывается, что они делают это зря.Желание в короткий срок вернуть стройную фигуру не приведет ни к чему хорошему, а наоборот может привести к проблемам со здоровьем.Американские ученые пришли к такому выводу во время того, как проводили эксперименты на мышах. Изначально они раскармливали подопытных, а затем резко "садили" их на диету, в итоге у животных происходил разлад в желудке.В конечном счете экспериментаторы пришли к выводу, что диета нужна, но нельзя проводить ее резко, тем более после пышных застолий, нужно постепенно подготавливать свой организм к ней, чтобы не навредить своему здоровью.