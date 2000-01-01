Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Ученые: нельзя резко садиться на диету после застолий | Фото: Thinkstock07.01 22:19   MIGnews.com

Нельзя резко садиться на диету после застолий

Американские ученые пришли к выводу, что садиться на диету сразу после окончания новогодних праздников не имеет смысла, потому что это не принесет ожидаемого эффекта.

Оказалось, что большинство людей, злоупотребляющих алкогольными напитками и едой во время празднования, пытаются сесть на диету с целью согнать пару лишних килограмм, но в конечном итоге оказывается, что они делают это зря.

Желание в короткий срок вернуть стройную фигуру не приведет ни к чему хорошему, а наоборот может привести к проблемам со здоровьем.

Американские ученые пришли к такому выводу во время того, как проводили эксперименты на мышах. Изначально они раскармливали подопытных, а затем резко "садили" их на диету, в итоге у животных происходил разлад в желудке.

В конечном счете экспериментаторы пришли к выводу, что диета нужна, но нельзя проводить ее резко, тем более после пышных застолий, нужно постепенно подготавливать свой организм к ней, чтобы не навредить своему здоровью.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:46
Через 5 лет земляне увидят рождение новой звезды
20:58
1 000 000 арабов хотят уехать из Иудеи и Самарии
20:24
В Перу обнаружена рука инопланетянина
19:57
Керри: Переезд посольства взорвет Ближний Восток
19:19
Иран планировал убийство сторонников Израиля в Германии
18:39
Израильский спутник засек в Сирии российские "Искандеры"
17:55
"Единство мусульман избавит Ближний Восток от Израиля"
17:28
Алек Болдуин "потроллил" Трампа кепкой
16:58
Левые назвали Нетаниягу "папиком на содержании"
16:15
Израиль наказал ООН на 6 млн. долларов
15:38
ПА: Переезд посольства США - война с арабами и мусульманами
15:20
Взрыв в центре города в Сирии: десятки погибших и раненых
14:53
Ле Пен обещает "Frexit", если ЕС не пойдет на уступки
14:19
Пакистан освободил 217 индийских рыбаков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus