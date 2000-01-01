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05.01 02:24   MIGnews.com

Татуировки укрепляют иммунитет человека

Американские ученые пришли к выводу, что татуировки укрепляют иммунитет человека и помогают организму бороться с вирусными заболеваниями, в том числе и с гриппом. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты провели ряд исследований.

Проанализировав результаты учения исследователи пришли к выводу, что боль, которую испытывает человек во время нанесения татуировки помогает развить реакцию организма и укреплять его защитные функции.

Но самое главное то, что тату помогает повысить иммунитет от вызываемых сезонными вирусами заболеваний.

По словам специалистов, эффект усиливается вместе с количеством нанесенных на тело татуировок.
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