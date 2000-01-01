05.01 01:24 MIGnews.com

Как опасность кроется в мясе и шоколаде?

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Исследователи из Испании пришли к выводу, что чрезмерное употребление мяса и шоколада способно негативно влиять на психику человека. Специалисты уточняют, что у тех, кто пристрастился к большому количеству употребления сладкого и мясного могут возникнуть депрессия и другие аналогичные расстройства, ведущие к угнетению психики.Ученые объясняет, что организм человека плохо воспринимает постоянное возбуждающее действия, которое оказывают большое количество сладкой мясной пищи.Однако специалисты отмечают, что беспокоиться стоит только тем, чье потребление выходит за рамки любых норм — простая любовь к мясу и шоколаду не может нанести вред человеческому организму ни в каких дозах.