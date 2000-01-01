03.12 10:03 MIGnews.com

Израиль: цены на каннабис в Telegrass ниже, чем в аптеке

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12-й канал израильского ТВ сообщает о “провале плана министерства здравоохранения по продаже каннабиса по рецептам в аптеках”.Многие клиенты, покупающие каннабис по рецептам жалуются на нехватку каннабиса в аптеках, высокие цены и отвратительное обслуживание.Между тем менеджеры платформы Telegrass, нелегально продающей каннабис через приложение Telegram впервые выпустили прайс-лист. Они утверждают, что готовы поставлять более дешевый и качественный товар без всяких проблем.12-й канал утверждает, что в случае, если человек покупает до 20 грамм каннабиса в месяц, дешевле это будет делать в аптеке. Если же он покупает более 30 грамм - дешевле это ему обойдется через Telegrass.