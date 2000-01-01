04.11 07:10 MIGnews.com

Сезон гриппа открыт: названы продукты для иммунитета

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сезон гриппа можно считать открытым, а это значит, что нужно дополнить свой рацион продуктами, в которых модержится витамин С для укрепления иммунитета.По словам диетологов, он содержится не только в цитрусовых, передает РИА "Новости"."Дефицит витамина С может снижать иммунитет. Соответственно, если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, свежие или размороженные, они очень хороши", – отметил врач Сергей Обложко.По его словам, больше всего витамина С содержится в болгарском перце и квашеной капусте. Последний вариант является еще и отличным пробиотиком для кишечника и поддерживает микрофлору."Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника. Но люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты", — уточнила врач персонифицированной медицины Маргарита Королева.Также стоит употреблять для укрепления иммунитета темно-зеленые овощи, зелень и разноцветные овощи, содержащие бета-каротин. Диетологи еще советуют добавить в рацион продукты, содержащие витамин Е – орехи, растительные масла, авокадо и цельнозерновой хлеб.