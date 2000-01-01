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Первые случаи гриппа в Израиле: вакцина уже прибыла в страну | Фото:03.11 21:33   MIGnews.com

Первые случаи гриппа в Израиле: вакцина уже прибыла в страну

Вакцина от гриппа прибыла в Израиль и будет доставлена в фонды здравоохранения в понедельник, 4 ноября.

Об этом объявило в воскресенье Министерство здравоохранения, передает "Аруц Шева".

Минздрав также уточняет, что уже зафиксированы два случая заболевания – пациенты в возрасте 55 и 36 лет. У обоих был диагностирован штамм пандемического гриппа H1N1.

По версии ведомства, прибывшая вакцина способна нейтрализовать данный штамм. Израильтян призвали срочно сделать прививки, чтобы избежать эпидемии.


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