04.11 01:43 MIGnews.com

Медики рассказали, когда лучше пить кофе

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Период полураспада кофеина в организме человека составляет примерно четыре-шесть часов, потому не стоит удивляться, если выпитый днем кофе мешает нормально уснуть ночью.К такому выводу пришли эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.После употребления кофе обычно нужно 15-45 минут, чтобы почувствовать бодрящий эффект. В свою очередь кофеину требуется гораздо больше времени для полного расщепления, предупреждают эксперты. Мало того, до шести часов после употребления, половина кофеина остается в крови."Любой, кто пьет кофе в объеме 100 мг кофеина в 10 часов утра, все равно будет иметь около 25 мг активного кофеина в организме в 10 часов вечера. Если кофе выпит в 16:00, то шесть часов спустя в крови будут находиться 50 мг кофеина, что больше, чем в энергетическом напитке", - констатируют специалисты.Они отмечают, что все люди по-разному реагируют на кофеин. На чувствительность к кофеину и на то, как быстро тело может расщепить это вещество, влияет возраст: в более зрелом возрасте эффект кофеина более сильный, чем в молодом возрасте. Кроме того, чувствительность к кофеину зависит от того, как часто он употребляется: при регулярном приеме организм к нему привыкает.Узнать, как работает кофеин, помогает только самонаблюдение. Некоторым людям он совершенно не портит процесс засыпания."Если у вас нет проблем с засыпанием, и после ночного сна вы чувствуете себя хорошо отдохнувшим в течение всего дня, вы можете пить кофе и в конце дня", - отметил доцент UC Davis Health в Калифорнии доктор Сампат.В противном случае специалист рекомендует употреблять последнюю чашку кофе по крайней мере за 8-10 часов до сна.При имеющихся проблемах со сном имеет смысл отказаться от кофе не только в дневное время, но и в целом на какой-то период, считает эксперт.