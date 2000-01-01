03.11 16:34 MIGnews.com

Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе

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Польза для человека бездрожжевого хлеба – это миф, а черный хлеб, по сути, мало чем отличается от белого.Такое мнение выразил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, развеяв некоторые мифы об одном из главных продуктов.Польза черного хлеба по сравнению с белым – миф. Они обладают одинаковой калорийностью и пищевой ценностью. Отличие одно – черный сделан из ржаной муки. У тех, кто страдает кислотным рефлюксом, он может вызвать выброс соляной кислоты в пищевод.Дрожжи хорошо разрыхляют тесто, улучшают вкус хлеба, но при термической обработке, они не выживают. В бездражжевом хлебе используется закваска, по сути, те же дрожжи. Разницы между этими видами хлеба фактически никакой.Теория раздельного питания антинаучна. Для расщепления углеводов и белка нужны разные ферменты, которые выделяются в один момент с поступлением пищи и не оказывают влияние на работу друг друга.Безглютеновый хлеб – это хлеб не из пшеничной муки, самые популярные – кукурузные и рисовые лепешки. Но с точки зрения медицины, они мало отличаются от пшеничного хлеба. Непереносимостью глютена страдает сего 1% населения, остальным отказываться от пшеничного хлеба нет никакого смысла.