Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе | Фото:03.11 16:34   MIGnews.com

Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе

Польза для человека бездрожжевого хлеба – это миф, а черный хлеб, по сути, мало чем отличается от белого.

Такое мнение выразил гастроэнтеролог Алексей Парамонов, развеяв некоторые мифы об одном из главных продуктов.

Польза черного хлеба по сравнению с белым – миф. Они обладают одинаковой калорийностью и пищевой ценностью. Отличие одно – черный сделан из ржаной муки. У тех, кто страдает кислотным рефлюксом, он может вызвать выброс соляной кислоты в пищевод.

Дрожжи хорошо разрыхляют тесто, улучшают вкус хлеба, но при термической обработке, они не выживают. В бездражжевом хлебе используется закваска, по сути, те же дрожжи. Разницы между этими видами хлеба фактически никакой.

Теория раздельного питания антинаучна. Для расщепления углеводов и белка нужны разные ферменты, которые выделяются в один момент с поступлением пищи и не оказывают влияние на работу друг друга.

Безглютеновый хлеб – это хлеб не из пшеничной муки, самые популярные – кукурузные и рисовые лепешки. Но с точки зрения медицины, они мало отличаются от пшеничного хлеба. Непереносимостью глютена страдает сего 1% населения, остальным отказываться от пшеничного хлеба нет никакого смысла.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:28
"Русские евреи" защищают Израиль
17:00
Арабские депутаты Кнессета начали голодовку
16:05
Яиру Нетаниягу выплатят 30 тыс. шекелей компенсации
15:42
Армия Ирана формирует новые бригады
15:14
Гидеон Саар: Мы должны были уничтожить ХАМАС
14:56
Асад назвал Трампа "лучшим американским президентом"
14:32
Нетаниягу: мы продолжим действовать по всем фронтам
14:21
17-летняя сбежала из дома и умерла в доме араба от героина
14:01
Дерматолог рассказала, как навсегда излечить грибок
13:30
ПА хочет защитить права палестинцев, работающих в Израиле
13:11
"Ольмерт - последний, кто может читать мораль Биби"
13:00
Лидеры делают недостаточно для того, чтобы остановить ХАМАС
12:44
"Адвокат Ольмерта не сел - спасла жена-прокурор"
12:28
США возвращаются на север Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus