03.11 14:01 MIGnews.com

Дерматолог рассказала, как навсегда излечить грибок

Поделиться

Комментарии





Грибок – опасное заболевание, которое отличается не только эстетической непривлекательностью пораженных кожных покровов и ногтей, но и выделением в организм опасных токсинов, которые со временем подавляют иммунитет.Врач-дерматолог-миколог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ЦГМА УДП РФ, кандидат медицинских наук Елена Касихина рассказала, что сделать, чтобы раз и навсегда излечиться от надоедливого недуга."Главная ошибка пациентов – не доводить курс лечения до конца. Так уж большинство из нас устроено: едва пропал зуд – можно забросить лекарства и жить спокойно. А ведь грибок только того и ждал: он забивается поглубже и сидит там до поры. Но потом обязательно воскреснет", - подчеркнула она.По словам медика, главное заблуждение, с которым сталкиваются дерматологи, что грибок со временем проходит сам собой. Это заблуждение – весьма опасно, ведь заболевание без лечения не пройдет, более того, являясь крайне заразным, он поражает окружающих: порядка 30% случаев заражения происходит в домашних условиях.Важно вылечить грибок до того, как он переберется на ногтевую пластину, поскольку такой вид грибка лечится гораздо дольше и сложнее – на полное излечение может понадобится до года. Кроме того, каждая грибковая инфекция требует индивидуального подхода."Сначала нужно провести специальную диагностику – анализ кожи или частиц ногтя на мицелий и посев материала, чтобы подобрать эффективное противогрибковое средство. Затем наступает черед длительного лечения". – отмечает Касихина.Она также подчеркнула, что при лечении грибковой инфекции не существует универсальных рецептов – все зависит от ее разновидности, сопутствующих заболеваний и даже возраста пациента. Главное – как можно быстрее обратится к специалисту.