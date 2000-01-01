03.10 20:54 MIGnews.com

Количество погибших от электронных сигарет растет

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Все больше людей умирают от использования электронных сигарет.Уже известно о смерти 17 американцев и одного британца. Еще 805 человек получили поражения органов дыхания. Болезни легких похожи на химические ожоги во время аварий на производстве.Согласно сообщению, болезни органов дыхания связывают с парением электронных сигарет. Отмечается, что умерли 17 американцев, один британец и еще 805 человек получили поражения органов дыхания.Эксперты продемонстрировали биопсии легких людей, которые пользовались электронными сигаретами. Они считают, что вредные химические испарения вызвали прямое токсичное действие и разрушение тканей.