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Количество погибших от электронных сигарет растет 03.10 20:54   MIGnews.com

Количество погибших от электронных сигарет растет

Все больше людей умирают от использования электронных сигарет.

Уже известно о смерти 17 американцев и одного британца. Еще 805 человек получили поражения органов дыхания. Болезни легких похожи на химические ожоги во время аварий на производстве.

Согласно сообщению, болезни органов дыхания связывают с парением электронных сигарет. Отмечается, что умерли 17 американцев, один британец и еще 805 человек получили поражения органов дыхания.

Эксперты продемонстрировали биопсии легких людей, которые пользовались электронными сигаретами. Они считают, что вредные химические испарения вызвали прямое токсичное действие и разрушение тканей.


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