03.10 20:54 MIGnews.com
Количество погибших от электронных сигарет растет
Все больше людей умирают от использования электронных сигарет.
Уже известно о смерти 17 американцев и одного британца. Еще 805 человек получили поражения органов дыхания. Болезни легких похожи на химические ожоги во время аварий на производстве.
Согласно сообщению, болезни органов дыхания связывают с парением электронных сигарет. Отмечается, что умерли 17 американцев, один британец и еще 805 человек получили поражения органов дыхания.
Эксперты продемонстрировали биопсии легких людей, которые пользовались электронными сигаретами. Они считают, что вредные химические испарения вызвали прямое токсичное действие и разрушение тканей.
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