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Проблема сжигания мусора в Иудеи и Самарии | Фото:03.10 13:36   MIGnews.com

Проблема сжигания мусора в Иудеи и Самарии

В последние дни были получены десятки запросов и жалоб от общин в Самарии, Биньямине и Иорданской долине о сжигании отдходов и постоянном смоге. Жалобы были направлены в Ассоциацию городской окружающей среды Самарии, которая действует в пятнадцати местных органах власти.

Ассоциация заявила, что только на прошлой неделе в Калькилии возле Цуфима, на востоке от Оранита, Бидии, Синирии и рядом с Тулатом, продолжались пожары от сжигания отходов.

Горящие обломки на участках Дейр-Балут и Ум-Хамам сильно повредили Рош ха-Аин. В Бней Хасане было несколько пожаров на свалках. В районе Биньямина большинство пожаров происходили в Дейр-Кадисе, Кибии и Дейр-Амаре, заволакивая дымом Модиин-Иллит, Нили и Наал. В то же время к востоку от Нахалиэля и Керема сжигался навоз.

Заместитель мэра Совета Биньямина и председатель Ассоциации городской окружающей среды Рафаэль Энгель отметил быструю реакцию и активную деятельность руководителя Отдела окружающей среды гражданской администрации и его команды, которые потушили все объекты.

Исполнительный директор Ассоциации Ихе Меир заявил, что "жители должны продолжать контактировать и жаловаться на любое сжигание как в Центр охраны окружающей среды (Министерство окружающей среды), так и на горячую линию Гражданской администрации, а также сообщать нам об этом."

"Административные команды доказывают, что без тщательного решения для организованной и совместной обработки отходов это опасное явление не прекратится, и воздух в нашем районе будет продолжать загрязняться диоксинами и другими загрязняющими частицами."


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