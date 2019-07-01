Facebook будет сокращать в лентах медицинскую тематику
Социальная сеть Facebook изменила алгоритмы для новостных лент, чтобы сократить количество публикаций на медицинскую тематику, которые могут вводить пользователей в заблуждение, сообщили в пресс-службе Facebook.
В июне соцсеть запустила два обновления алгоритмов, чтобы уменьшить количество постов с преувеличенными или сенсационными утверждениями о здоровье, а также постов, которые рекламируют продукты или услуги, основанные на таких утверждениях.
К примеру, Facebook будет понижать приоритет публикаций о "чудодейственных" лекарствах или с рекламой таблеток для похудения.
В то же время в компании ожидают, что большинство пользователей не заметят каких-либо существенных изменений в своих новостных лентах.