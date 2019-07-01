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Facebook будет сокращать в лентах медтематику 04.07 01:22   MIGnews.com

Facebook будет сокращать в лентах медицинскую тематику

Социальная сеть Facebook изменила алгоритмы для новостных лент, чтобы сократить количество публикаций на медицинскую тематику, которые могут вводить пользователей в заблуждение, сообщили в пресс-службе Facebook.

В июне соцсеть запустила два обновления алгоритмов, чтобы уменьшить количество постов с преувеличенными или сенсационными утверждениями о здоровье, а также постов, которые рекламируют продукты или услуги, основанные на таких утверждениях.

К примеру, Facebook будет понижать приоритет публикаций о "чудодейственных" лекарствах или с рекламой таблеток для похудения.

В то же время в компании ожидают, что большинство пользователей не заметят каких-либо существенных изменений в своих новостных лентах.


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