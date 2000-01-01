03.06 09:27 MIGnews.com

Израильтяне продолжают покупать джанк-фуд

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62% израильтян поддерживают маркировку вредных продуктов на полках магазинов. Товары с высоким содержанием жира, соли и сахара обозначаются красным значком на упаковке.Несмотря на поддержку большинства, только 33% израильтян покупают меньше вредных продуктов, сообщает Kan News.Продажи сыров с высоким содержанием жира фактически выросли на 38%, а шоколадных конфет - на 24%, и все это за несколько недель до вспышки коронавируса. Энергетические батончики, которые также отмечены красной наклейкой, стали покупать на 22% меньше.Продажи маркированных продуктов в первые несколько недель после выхода закона 1 января 2020 года резко снизились, однако вскоре вернулись к нормальным показателям или возросли в большинстве случаев.