03.06 07:51 MIGnews.com

Коронавирус распространяется по Израилю: список городов

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Министерство здравоохранения Израиля опубликовало обновленные данные по ситуации с эпидемией коронавируса в Израиле.Всего за минувшие сутки выявлено 116 новых случаев.За последние три дня новые пациенты выявлены не только в “очагах заражения”, но и в городах, где новые случаи не регистрировались на протяжении всего мая.За три дня в Иерусалиме зарегистрированы 95 новых зараженных. в Рахате - 16, в Хура - 11, в Тель-Авиве - 14, в Ашдоде - 7, в Бат-Яме - 6, в Бейт-Шемеш - 5, в Петах-Тикве - 5, в Хадере - 4, в Холоне - 4, в Бейтар-Илит - 4.Министерство образования сообщает о том, что за минувшие сутки выявлены восемь новых случаев заражения коронавирусом в школах. Всего на настоящий момент выявлены 225 носителей вируса в школах. 4925 школьников и учителей отправлены на карантин. Еще 5010 не находятся в изоляции, но не ходят в школы из-за того, что они закрыты на карантин. за сутки закрыты пять школ. всего в Израиле из-за коронавируса закрыты 36 школ.