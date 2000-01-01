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Барселона: зараженных возят подышать морским воздухом | Фото:04.06 07:10   MIGnews.com

Барселона: зараженных возят подышать морским воздухом

В Барселоне пациентов с коронавирусом COVID-19 вывозят подышать морским воздухом на побережье.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на работников госпиталя "Дель Мар".

По словам медиков, целью такой прогулки является облечение морального состояния зараженных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии.

По последним данным, в Испании увеличилось количество умерших от коронавируса за последние 7 дней почти вдвое. Министерство здравоохранения 3 июня сообщило, что эта цифра выросла с 34 – до 63.


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