04.06 07:10 MIGnews.com

Барселона: зараженных возят подышать морским воздухом

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В Барселоне пациентов с коронавирусом COVID-19 вывозят подышать морским воздухом на побережье.Об этом сообщает ВВС со ссылкой на работников госпиталя "Дель Мар".По словам медиков, целью такой прогулки является облечение морального состояния зараженных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии.По последним данным, в Испании увеличилось количество умерших от коронавируса за последние 7 дней почти вдвое. Министерство здравоохранения 3 июня сообщило, что эта цифра выросла с 34 – до 63.