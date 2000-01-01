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COVID-19: ВОЗ вернулась испытания любимого препарата Трампа | Фото:03.06 22:22   MIGnews.com

COVID-19: ВОЗ вернула испытания любимого препарата Трампа

Всемирная организация здравоохранения решила вернуть тестирование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19.

Об этом в среду, 3 июня, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"Основываясь на доступных данных о смертности, члены комитета выступили с рекомендацией о том, что нет причин изменять протокол тестов. Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин", – подчеркнул он.

По его словам, возвращение лекарства в программу тестов солидарности не свидетельствует о его эффективности. Гебрейесус подчеркнул, что в настоящее время не существует доказанного лечения от COVID-19 этим препаратом, который так расхваливал президент США Дональд Трамп.


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