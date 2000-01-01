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Минздрав: серологические тесты уже со следующей недели | Фото:03.06 20:26   MIGnews.com

Минздрав: серологические тесты уже со следующей недели

Широкомасштабное серологическое тестирование в Израиле начнется уже на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

На первом этапе тестироваться будут 70 тысяч человек по всей страны. Десятки тысяч будут проверены позже. Тесты будут осуществляться больничными кассами.

Министр здравоохранения Юли Эдельштейн заявил, что тесты, которые идентифицируют антитела к коронавирусу COVID-19 в крови, помогут лучше оценивать уровень инфицирования в стране и готовность к новой вспышке заболеваемости.

По его словам, это "еще один важный инструмент, позволяющий лучше оценить ситуацию на горячих точках".


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