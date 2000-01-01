Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным

В воскресенье исследователи из израильского медицинского центра "Шиба" в Тель-Хашомере заявили, что целевое лекарственное средство для лечения рака, которое они разработали вместе с фармацевтическими гигантами AstraZeneca и Merck & Co. Inc., предлагает "потенциальную надежду" пациентам с определенным видом рака поджелудочной железы, поскольку это задерживает прогрессирование заболевания.
На данный момент, специалисты, которые стоят за разработкой препарата, проводят его клинические исследования, нацеленные на оценку безопасности и эффективности лекарства, которое должно существенно замедлять прогресс заболевания.
В исследовании под названием POLO уже приняли участие 154 пациента с метастатическим раком поджелудочной железы, являющиеся носителями генетических мутаций BRCA 1 и BRCA 2.
Подробности о научной работе и клинических исследованиях в следующем месяце опубликует The New England Journal of Medicine.