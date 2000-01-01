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Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным | Фото:04.06 06:17   MIGnews.com

Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным

В воскресенье исследователи из израильского медицинского центра "Шиба" в Тель-Хашомере заявили, что целевое лекарственное средство для лечения рака, которое они разработали вместе с фармацевтическими гигантами AstraZeneca и Merck & Co. Inc., предлагает "потенциальную надежду" пациентам с определенным видом рака поджелудочной железы, поскольку это задерживает прогрессирование заболевания.

Об этом пишет The Times of Israel.

На данный момент, специалисты, которые стоят за разработкой препарата, проводят его клинические исследования, нацеленные на оценку безопасности и эффективности лекарства, которое должно существенно замедлять прогресс заболевания.

В исследовании под названием POLO уже приняли участие 154 пациента с метастатическим раком поджелудочной железы, являющиеся носителями генетических мутаций BRCA 1 и BRCA 2.

Подробности о научной работе и клинических исследованиях в следующем месяце опубликует The New England Journal of Medicine.


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