04.06 04:25 MIGnews.com

Ученые выяснили, какая диета благотворно влияет на печень

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Воспаление, цирроз и рак печени угрожают не только любителям выпить, но и тем, кто употребляет чрезмерное количество углеводов. Ученые с помощью эксперимента выяснили, какая диета благоприятно влияет на печень.Исследователи Техасского университета провели эксперимент, чтобы узнать, что благоприятно влияет на состояние печени - низкоуглеводная или низкокалорийная диета.В эксперименте принимали участие пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени. В течение 2-х недель участникам 1-й группы сократили рацион до 20 г углеводов в день, а 2-й - до 1500 ккал и 1200 ккал мужчинам и женщинам соответственно.Низкоуглеводная диета способствовала лучшей потере веса, а низкокалорийная - потери печеночного жира. Снижение веса - наиболее эффективный механизм борьбы с заболеваниями печени, поэтому специалисты называют низкоуглеводную диету более эффективной.