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Ученые выяснили, какая диета благоприятно влияет на печень | Фото: Thinkstock04.06 04:25   MIGnews.com

Ученые выяснили, какая диета благотворно влияет на печень

Воспаление, цирроз и рак печени угрожают не только любителям выпить, но и тем, кто употребляет чрезмерное количество углеводов. Ученые с помощью эксперимента выяснили, какая диета благоприятно влияет на печень.

Исследователи Техасского университета провели эксперимент, чтобы узнать, что благоприятно влияет на состояние печени - низкоуглеводная или низкокалорийная диета.

В эксперименте принимали участие пациенты с неалкогольной жировой болезнью печени. В течение 2-х недель участникам 1-й группы сократили рацион до 20 г углеводов в день, а 2-й - до 1500 ккал и 1200 ккал мужчинам и женщинам соответственно.

Низкоуглеводная диета способствовала лучшей потере веса, а низкокалорийная - потери печеночного жира. Снижение веса - наиболее эффективный механизм борьбы с заболеваниями печени, поэтому специалисты называют низкоуглеводную диету более эффективной.
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