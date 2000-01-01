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Число погибших в результате Эболы в Конго достигнет 1000 04.05 07:15   MIGnews.com

Число погибших в результате Эболы в Конго достигнет 1000

Ожидается, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжит распространяться и на востоке страны, где с августа погибло 1000 человек. Данная ситуация вызвала недоверие и частые нападения на медицинские центры, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, пишет Reuters.

ВОЗ планирует расширить вакцинацию на востоке Демократической Республики Конго в ближайшие недели.

Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сказал, что вакцин имеется достаточно, однако доступ к пациентам затрудняется враждебностью к медицинскому персоналу.

По его словам, с января было зафиксировано 119 нападений на мед персонал.


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