Число погибших в результате Эболы в Конго достигнет 1000
Ожидается, что эпидемия лихорадки Эбола в Конго продолжит распространяться и на востоке страны, где с августа погибло 1000 человек. Данная ситуация вызвала недоверие и частые нападения на медицинские центры, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, пишет Reuters.
ВОЗ планирует расширить вакцинацию на востоке Демократической Республики Конго в ближайшие недели.
Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, сказал, что вакцин имеется достаточно, однако доступ к пациентам затрудняется враждебностью к медицинскому персоналу.
По его словам, с января было зафиксировано 119 нападений на мед персонал.