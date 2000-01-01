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Ученые: оральный секс вызывает рак ротовой полости | Фото: Thinkstock03.05 23:25   MIGnews.com

Ученые: оральный секс вызывает рак ротовой полости

Недавние исследования, проведенные факультетом одонтологии Университета Малмо на юге Швеции, шокировали общественность. Ученые выяснили, что оральный секс вызывает рак ротовой полости, как пишет ladyportal.info.

Почему-то оральный секс принято считать пустячком по сравнению с половым актом. Особенно это касается молодежи. По статистике, четверо из 10 юношей считают оральный секс "наиболее безопасным" среди других видов секса.

На самом деле такие сексуальные отношения относятся к самым опасным. Через такой вид интимного контакта можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), отвечающим за многие типы рака половых органов, в частности, за рак шейки матки у женщин.

Эксперты уверены, что оральный секс намного чаще, чем курение или алкоголь, приводит к развитию злокачественной опухоли ротовой полости.

Приблизительно в 8,6 раз увеличивается риск заболеть раком гортани у людей, которые занимались оральным сексом более чем с шестью партнерами. В соответствии с результатами исследования, у курильщиков степень такой опасности возрастает втрое, а у тех, кто злоупотребляют алкоголем — вдвое.

В ходе исследования удалось установить, что занятия оральным сексом не всегда значит, что вы получаете ВПЛ. Тем не менее, у тех, кто получил этот вирус, опасность заболеть раком гортани возрастает в 32 раза.
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