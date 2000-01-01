03.05 23:25 MIGnews.com

Ученые: оральный секс вызывает рак ротовой полости

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Недавние исследования, проведенные факультетом одонтологии Университета Малмо на юге Швеции, шокировали общественность. Ученые выяснили, что оральный секс вызывает рак ротовой полости, как пишет ladyportal.info.Почему-то оральный секс принято считать пустячком по сравнению с половым актом. Особенно это касается молодежи. По статистике, четверо из 10 юношей считают оральный секс "наиболее безопасным" среди других видов секса.На самом деле такие сексуальные отношения относятся к самым опасным. Через такой вид интимного контакта можно заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), отвечающим за многие типы рака половых органов, в частности, за рак шейки матки у женщин.Эксперты уверены, что оральный секс намного чаще, чем курение или алкоголь, приводит к развитию злокачественной опухоли ротовой полости.Приблизительно в 8,6 раз увеличивается риск заболеть раком гортани у людей, которые занимались оральным сексом более чем с шестью партнерами. В соответствии с результатами исследования, у курильщиков степень такой опасности возрастает втрое, а у тех, кто злоупотребляют алкоголем — вдвое.В ходе исследования удалось установить, что занятия оральным сексом не всегда значит, что вы получаете ВПЛ. Тем не менее, у тех, кто получил этот вирус, опасность заболеть раком гортани возрастает в 32 раза.