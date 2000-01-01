Открыто необычное лекарственное свойство кленового сиропа
Исследователи из США выяснили, что у кленового сиропа есть неожиданные свойства. Ученые установили, что употребление кленового сиропа усиливает действие антибиотиков.
Прежде чем подтвердить данную гипотезу, специалисты провели исследование.
Ученые решили узнать, каково будет совместное действие кленового сиропа и таких антибиотиков как ципрофлоксацин и карбенициллин, на три группы бактерий.
Кленовый сироп очень популярен в Северной Америке, вероятно, дело не в последнюю очередь в его исключительных бактерицидных действиях. Исследователи уверяют, что он способен до 90% снизить дозу антибиотиков.
Эффективность кленового сиропа ученые объясняют тем, что он повышает проницаемость стенок клеток бактерий для антибиотиков.
Также ранее было установлено, что кленовый сироп эффективен в профилактике онкологических заболеваний.