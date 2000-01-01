04.04 04:38 MIGnews.com

Открыто необычное лекарственное свойство кленового сиропа

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Исследователи из США выяснили, что у кленового сиропа есть неожиданные свойства. Ученые установили, что употребление кленового сиропа усиливает действие антибиотиков.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, специалисты провели исследование.Ученые решили узнать, каково будет совместное действие кленового сиропа и таких антибиотиков как ципрофлоксацин и карбенициллин, на три группы бактерий.Кленовый сироп очень популярен в Северной Америке, вероятно, дело не в последнюю очередь в его исключительных бактерицидных действиях. Исследователи уверяют, что он способен до 90% снизить дозу антибиотиков.Эффективность кленового сиропа ученые объясняют тем, что он повышает проницаемость стенок клеток бактерий для антибиотиков.Также ранее было установлено, что кленовый сироп эффективен в профилактике онкологических заболеваний.