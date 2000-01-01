Член совета аятоллы Хаменеи умер от коронавируса

Член совета, консультирующего верховного лидера Ирана, Мохаммад Мирмохаммад скончался после того, как заразился коронавирусом, таким образом став первым высшим должностным лицом, умершим от болезни, поразившей как граждан, так и лидеров Исламской Республики.
Смерть высокопоставленного чиновника наступила, когда в Иране, по официальным данным, жертвами вируса стали по меньшей мере 66 человек из 1501 заболевших. В настоящее время на Ближнем Востоке зарегистрировано 1700 случаев нового коронавируса. Иран находится на втором после Китая месте по самым высоким показателям смертности от болезни COVID-19, вызванной вирусом. Об этом сообщает Associated Press.
Иранские власти заявили, что планируют мобилизовать 300 000 солдат и добровольцев для борьбы с вирусом.
Тем не менее, эксперты по-прежнему обеспокоены тем, что процент смертей от вызванной коронавирусом болезни в Иране составляет около 4,4%, что намного выше, чем в других странах, что дает основание предполагать, что число инфицированных в Иране может быть намного выше, чем сообщается официально.
Тем временем Саудовская Аравия и Иордания объявили о своих первых случаях заражения вирусом в понедельник.
Государственные СМИ сообщили, что 71-летний Мирмохаммади скончался в больнице на севере Тегерана. Также сообщается о смерти от коронавируса матери чиновника.