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Двое членов российской команды по велогонкам больны COVID 19 04.03 05:22   MIGnews.com

Двое членов российской команды по велогонкам больны COVID 19

Двое членов российской команды по велогонкам больны коронавирусом, сейчас они находятся в Абу-Даби

Их содержат под карантином. По информации источников, имена заболевших – велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович. Возможно, спортсмены заразились от своих коллег из Италии.

По последним данным, в ОАЭ подтверждены шесть случаев коронавируса. В России на сегодняшний день выявлено столько же заболевших.


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