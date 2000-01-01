04.03 05:22 MIGnews.com
Двое членов российской команды по велогонкам больны COVID 19
Двое членов российской команды по велогонкам больны коронавирусом, сейчас они находятся в Абу-Даби
Их содержат под карантином. По информации источников, имена заболевших – велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович. Возможно, спортсмены заразились от своих коллег из Италии.
По последним данным, в ОАЭ подтверждены шесть случаев коронавируса. В России на сегодняшний день выявлено столько же заболевших.
Поделиться
Все по теме
Комментарии