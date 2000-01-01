03.03 12:18 MIGnews.com

Коронавирус пришел в Украину: подтвердился первый случай

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В среду, 3 марта, в Украине, в городе Черновцы, подтвердился первый случай заболевания коронавирусом.Сообщается, что заражение коронавирусом диагностировано у приехавшего из стран ЕС мужчины. Зараженный госпитализирован в медицинское учреждение."Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая подозрений. Сегодня был подтвержден один. Мы работаем в обычном штатном режиме. У нас отработан четкий алгоритм работы", - сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко."Ближайший контактный заболевшего - его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире", - добавил он.Также, по словам Ляшко, семейная пара путешествовала по Европе с 21 февраля. Уже 28 февраля у мужчины появились первые симптомы. Госпитализация была осуществлена 29 числа. Лабораторные исследования провели 1 марта. Результаты были получены поздно вечером 2 марта.В каких именно европейских странах побывал заболевший, не уточняется."Больной находится в госпитальной базе. У него лихорадка и кашель. Можно было оказывать ему помощь и на дому. Но поскольку у нас цель не допустить распространения внутри страны, мы его госпитализировали", - резюмировал главный санитарный врач.