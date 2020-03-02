ВОЗ: растет число случаев коронавируса за пределами Китая
Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая за последние 24 часа почти в 9 раз превысило количество зараженных в Китае.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус заявил, что по мере распространения эпидемия на другие континенты, в Китае происходят новые случаи заболевания. Об этом сообщает CNBC.
Также он добавил, что в воскресенье в Китае было зарегистрировано всего 206 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является наименьшим числом новых случаев в этой стране с 22 января.
По словам Тедроса, за пределами Китая общее число случаев в настоящее время превышает 6139 в 61 стране, из них 127 человек умерли. Около 81% случаев за пределами Китая приходятся на четыре страны.
"Эпидемии в Республике Корея, Италии, Иране и Японии вызывают у нас наибольшую обеспокоенность", - сказал Тедрос, добавив, что в понедельник в Иран прибыли представители ВОЗ, которые доставили гуманитарную помощь.
"Это уникальный вирус с уникальными возможностями. Этот вирус не грипп. Мы на неизведанной территории", - резюмировал Тедрос.