В Китае трансплантировали легкие инфицированному COVID-19
Китайские медики провели первую в мире успешную трансплантацию обоих легких пациенту, инфицированному коронавирусом COVID-19, что имеет большое значение для снижения числа летальных случаев.
Операция, длившаяся пять часов, была проведена Чэнь Цзинюем, известным экспертом в области трансплантации легких и заместителем главы Народной больницы Уси.
Пациент с COVID-19 после окончания операции пришел в сознание, жизненные показатели пациента стабильны, и трансплантированные легкие функционируют хорошо, заявил Чень изданию Global Times.
У 59-летнего пациента было подтверждено заражение коронавирусом 26 января. После эндотрахеальной интубации, лечения методом ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) и фармакотерапии у пациента не наблюдалось улучшения состояния, функционирование его легких было существенно нарушено.
Трансплантированные легкие были взяты у пациента после смерти мозга и доставлены в Уси высокоскоростной железной дорогой за семь часов.
"Следующим шагом является пристальное наблюдение за пациентом, изучение постоперационного состояния, выполнение последующего лечения от отторжения и против инфекции и обобщение опыта лечения для подобных передовых случаев инфекции COVID-19", - сказал Чень.
"Такая операция является очень рискованной, и медицинский персонал должен проводить ее в палате с отрицательным давлением, надев специальные защитные костюмы, что является сложной психологической и физической задачей", - добавил врач.