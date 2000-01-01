Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









pixabay04.03 01:36   MIGnews.com

Молочный продукт, снижающий риск болезней сердца

Американские ученые заявили, что регулярное употребление йогурта снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Hypertension.

Специалисты утверждают, что активное употребление йогурта в рационе способно снизить риск развития гипертонии.

Исследования показали, что регулярное употребление йогурта позволяет снизить риск повышенного артериального давления. Кроме того йогурт положительно влияет на здоровье сердца.

В эксперименте приняли участие 55898 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, и 18232 мужчин возрастом от 40 до 75 лет. Все участники исследования, который начался в 1980 году, страдали от гипертонии.

В ходе исследования его авторы анализировали информацию о режиме питания и пищевых предпочтениях участников эксперимента, которые отвечали на вопросы медиков каждые четыре года по 60 пунктам.

В результате неожиданно выяснилось, что чем больше йогурта потребляли участники эксперимента, тем меньше страдали сердечными заболеваниями спустя несколько лет.

Те респонденты, которые употребляли от двух порций йогурта в неделю, в будущем имели на 20% меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.

Женщины, которые употребляли йогурт как минимум два раза в неделю, были в 30 раз менее подвержены риску инфаркта миокарда. У мужчин этот показатель был немного ниже – поклонники йогурта имели на 19 процентов меньшую вероятность развития инфаркта миокарда.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Видео: момент автомобильной атаки в Акко
12:30
Атака в Акко: ранены полицейский МАГАВа и два солдата
12:16
Лапид: вернуть закон о равноправном распределении бремени
11:59
Борис Гребенщиков попал в реанимацию
11:51
Израиль 2028: коррупция, проблемы с арабами, правые у руля
11:05
Китай построит ядерный авианосец
10:46
Помощник Джереми Корбина обвинял Израиль в геноциде
10:08
Сауды поддерживают "законные права" палестинцев
10:05
"На Бальфур сидит криминальный клан"
09:55
Премьер может разрешить коалиционный кризис за полтора часа
09:08
Яалон порхает ниже избирательного барьера
09:06
Через две недели после атаки: еще одна бомба у границы Газы
08:53
Попытка помешать переезду посольства Гватемалы провалилась
08:14
Нетаниягу: досрочных выборов не будет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus