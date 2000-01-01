Молочный продукт, снижающий риск болезней сердца

Американские ученые заявили, что регулярное употребление йогурта снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Hypertension.
Специалисты утверждают, что активное употребление йогурта в рационе способно снизить риск развития гипертонии.
Исследования показали, что регулярное употребление йогурта позволяет снизить риск повышенного артериального давления. Кроме того йогурт положительно влияет на здоровье сердца.
В эксперименте приняли участие 55898 женщин в возрасте от 30 до 55 лет, и 18232 мужчин возрастом от 40 до 75 лет. Все участники исследования, который начался в 1980 году, страдали от гипертонии.
В ходе исследования его авторы анализировали информацию о режиме питания и пищевых предпочтениях участников эксперимента, которые отвечали на вопросы медиков каждые четыре года по 60 пунктам.
В результате неожиданно выяснилось, что чем больше йогурта потребляли участники эксперимента, тем меньше страдали сердечными заболеваниями спустя несколько лет.
Те респонденты, которые употребляли от двух порций йогурта в неделю, в будущем имели на 20% меньшую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов.
Женщины, которые употребляли йогурт как минимум два раза в неделю, были в 30 раз менее подвержены риску инфаркта миокарда. У мужчин этот показатель был немного ниже – поклонники йогурта имели на 19 процентов меньшую вероятность развития инфаркта миокарда.