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youtube03.03 13:37   MIGnews.com

Абрамович пожертвовал $20 млн. на центр ядерной медицины

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович пожертвовал 20 миллионов долларов на строительство нового центра по ядерной медицине в Израиле. Об этом сообщает Times of Israel в субботу, 3 марта.

На днях Медицинский центр имена Хаима Шибы сообщил, что новый корпус госпиталя в Рамат-Гане находится на ранней стадии строительства.

В новом центре ядерной медицины будет три этажа, а его площадь составит 2000 квадратных метров.

В этом здании будет размещен циклотрон – специальное сложное устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц. Этот аппарат поможет в более эффективной борьбе с раковыми клетками, отмечает издание.

Абрамович ранее сотрудничал с Медицинским центром Шибы в рамках ряда проектов. В общей сложности владелец "Челси" пожертвовал 57 миллионов долларов.
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