03.03 13:30 MIGnews.com

Послезавтра в Израиле могут декриминализировать коноплю

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В ближайшее воскресенье кабинет министров Израиля может декриминализовать использование марихуаны на территории государства. Соответствующий вопрос будет вынесен на голосование заседания правительства 5 марта.Согласно предложению министерств юстиции и общественной безопасности, тех, кто будет пойман за курением каннабиса в общественном месте впервые, будет ждать не уголовное дело, а штраф в размере 1000 шекелей. За рецидив штраф будет удвоен, совершившего это нарушение в третий раз будет ждать условное осуждение и лишь за четвертый такой проступок нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.Министр юстиции Айелет Шакед ("Еврейский дом") назвала данное нововведение долгожданным."Это важный этап, так как перестанут считаться преступниками тысячи простых людей", - цитирует ее "Гаарец".Предложение декриминализовать курение конопли основано на заключении комиссии, которую возглавляла гендиректор министерства общественной безопасности Ротем Пелег, и ее рекомендациях, принятых главой ведомства Гиладом Эрданом. Сам он призывает все действующие министерства присоединиться к реализации новой политики.Деньги от штрафов будут направлены на финансирование антинаркотического образования и лечения наркомании.