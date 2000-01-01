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Энергосберегающие лампы опасны для здоровья | Фото: Thinkstock04.03 02:51   MIGnews.com

Энергосберегающие лампы опасны для здоровья

Как оказалось, люди, которые больше пяти-шести часов находятся там, где установлены энергосберегающие лампы, без перерыва, часто сталкиваются с плохим самочувствием, головной болью, утомлением, сухостью глаз, резями, покраснениями и так далее, пишет Womanel со ссылкой на результаты иследования.

Учены пояснили, что так происходит из-за режима пульсации. Простая лампа испускает равномерный свет, а энергосберегающая то ослабевает свет, то увеличивает, и так по несколько раз.

Мерцание негативно влияет на сетчатку глаза, но воспринимается нами как ровный свет. На самом деле это так называемый обман зрения. Может пройти от 1 месяца до 2-3 лет до проявления первых проблем. Такие лампы особенно опасны для детей от года до 14 лет, потому что у них формируется зрительная система до полового созревания.
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